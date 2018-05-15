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11 пожаров произошли в Нижегородской области 14 мая
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11 пожаров произошли в Нижегородской области 14 мая
Newsroom24
15 мая 2018
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Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
В огне пострадали 4 дома, 6 строений и 4 автомобиля.
Среди причин пожаров — нарушение правил монтажа электрооборудования. Неосторожное обращение с огнем, неосторожность при курении, поджог.
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