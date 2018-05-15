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11 пожаров произошли в Нижегородской области 14 мая
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11 пожаров произошли в Нижегородской области 14 мая 

Newsroom24 15 мая 2018
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
В огне пострадали 4 дома, 6 строений и 4 автомобиля.
Среди причин пожаров — нарушение правил монтажа электрооборудования. Неосторожное обращение с огнем, неосторожность при курении, поджог.
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Стало известно, что нижегородцы искали в интернете на минувшей неделе Ограничение движения по мосту через Кудьму снимут к 18 мая МРОТ в России сравнялся с прожиточным минимумом‍ с 1 мая
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