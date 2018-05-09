Синоптики рассказали, что обрушится на Владивосток

Очередной сильный дождь, вдобавок ко всему, с грозой, обрушится на Владивосток в конце следующей недели, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на погодные сайты.

По данным прогнозов Gismeteo.ru, в следующие четверг и пятницу в столице Приморья ожидается сильный дождь с грозой. За два дня может выпасть порядка 17 мм осадков. При этом скорость ветра увеличится до 19-22 м/с.

Подтверждает ухудшение погоды и Примгидромет, который, впрочем, дает более скромное число осадков — чуть более 12 мм. Дождь, по прогнозам ведомства, во Владивостоке будет идти как в четверг, так и в пятницу.

Авторитетный портал Windguru прогнозирует дождь только на пятницу, 18 мая.