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Globo: вертолет упал в океан у одного из пляжей Рио-де— Жанейро
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Globo: вертолет упал в океан у одного из пляжей Рио-де— Жанейро 

ТАСС 1 час назад
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 мая. /ТАСС/. Один человек погиб и трое пострадали в среду в результате падения вертолета в бразильском Рио-де-Жанейро. Об этом сообщил телеканал Globo.
По его данным, инцидент произошел у пляжа Барра-да-Тижука, который расположен в западной части города. Вертолет упал в океан в 200 метрах от берега, и течение отнесло его почти на километр, прежде чем спасатели подоспели на помощь.
57-летний пилот Мурило Сезар ди Кастру Ребеллу погиб. По предварительным данным, он повредил позвоночник при падении и захлебнулся. Другие три человека, находившиеся на борту вертолета, были доставлены в ближайшую больницу.
Причины ЧП выясняются. По свидетельству очевидцев, перед падением вертолет летел необычно низко, а затем его стало сильно трясти.
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