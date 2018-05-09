Вертолет рухнул в океан рядом с Бразилией

Вертолет потерпел крушение неподалеку от береговой линии столицы Бразилии ‐ Рио‐де‐Жанейро. Об этом сообщило РИА «Новости».

В результате инцидента погиб один человек. Всего на борту находились четверо. Трое пострадавших мужчин были спасены из воды и госпитализированы. Медики утверждают, что сейчас их жизни ничто не угрожает.

Воздушное судно летело из Рио-де-Жанейро в муниципалитет Кабу-Фриу. О причинах трагедии пока не сообщается.