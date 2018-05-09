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Вертолет рухнул в океан рядом с Бразилией
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Вертолет рухнул в океан рядом с Бразилией 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Вертолет потерпел крушение неподалеку от береговой линии столицы Бразилии ‐ Рио‐де‐Жанейро. Об этом сообщило РИА «Новости».
В результате инцидента погиб один человек. Всего на борту находились четверо. Трое пострадавших мужчин были спасены из воды и госпитализированы. Медики утверждают, что сейчас их жизни ничто не угрожает.
Воздушное судно летело из Рио-де-Жанейро в муниципалитет Кабу-Фриу. О причинах трагедии пока не сообщается.
Ранее в Министерстве обороны РФ назвали возможную причину авиакрушения российского военного истребителя Су‐30СМ, который разбился в Сирии почти сразу после взлета с авиабазы Хмеймим. По данным российского ведомства, возможной причиной авиакрушения стала попавшая в двигатель птица.
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