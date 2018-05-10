При падении вертолета в Бразилии погиб пилот

Один человек погиб, еще трое пострадали в результате падения вертолета в Рио-де-Жанейро

Инцидент произошел в западной части города. Винтокрылая машина упала в воду в 200 метрах от берега. По словам очевидцев, отдыхавших на пляже Барра-да-Тижука, перед падением вертолет летел необычно низко. Как пишет ТАСС , жертвой катастрофы стал 57-летний пилот Мурило Сезар ди Кастру Ребеллу. Он повредил позвоночник и захлебнулся. Причины ЧП выясняются.

Отметим, что в минувшую субботу на юго-востоке Бразилии разбился вертолет, на борту которого находилась невеста. Винтокрылая машина развернулась в воздухе и рухнула на землю незадолго до приземления.

Три человека с легкими травмами были доставлены в больницу. Невеста не пострадала.