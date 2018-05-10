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При падении вертолета в Бразилии погиб пилот
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При падении вертолета в Бразилии погиб пилот 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Один человек погиб, еще трое пострадали в результате падения вертолета в Рио-де-Жанейро.
Инцидент произошел в западной части города. Винтокрылая машина упала в воду в 200 метрах от берега. По словам очевидцев, отдыхавших на пляже Барра-да-Тижука, перед падением вертолет летел необычно низко. Как пишет ТАСС, жертвой катастрофы стал 57-летний пилот Мурило Сезар ди Кастру Ребеллу. Он повредил позвоночник и захлебнулся. Причины ЧП выясняются.
Отметим, что в минувшую субботу на юго-востоке Бразилии разбился вертолет, на борту которого находилась невеста. Винтокрылая машина развернулась в воздухе и рухнула на землю незадолго до приземления.
Три человека с легкими травмами были доставлены в больницу. Невеста не пострадала.
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