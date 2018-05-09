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Вертолет рухнул в океан около Рио-де-Жанейро
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Вертолет рухнул в океан около Рио-де-Жанейро 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Один человек погиб в результате падения вертолета в Атлантический океан неподалеку от пляжей Рио-де-Жанейро, передает РИА «Новости».
Как сообщает спасательная служба, на борту вертолета находились четыре человека. Трое мужчин доставлены в госпитали, угрозы их жизни нет.
Вертолет направлялся из Рио в муниципалитет Кабу-Фриу. Причина аварии пока неизвестна.
Ранее в Бразилии вертолет, перевозивший невесту на свадьбу, потерпел крушение, в результате пострадали три человека. Вертолет развернулся в воздухе и упал на землю незадолго до приземления, после падения летательный аппарат загорелся.
Как отмечается, невеста не пострадала при крушении вертолета, и в итоге успела на свадьбу.
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