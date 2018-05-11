МЧС предупреждает об усилении ветра в Самарской области

Самарской области ожидается ухудшение погоды. В ночь на субботу, 12 мая, синоптики прогнозируют кратковременный дождь и сильный ветер. Его порывы будут достигать 15–18 метров в секунду. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

Представители ведомства просят граждан быть осторожнее.

— Находясь на улице при сильном ветре, избегайте линий электропередач, рекламных щитов и витрин магазинов. Старайтесь держаться подальше от карнизов, непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать травм в случае сильных порывов ветра, лучше всего спрятаться в подъезд или подвал здания, — рассказали сотрудники МЧС

Днем 12 мая погода будет в пределах нормы. Осадки не ожидаются. Ветер — северо-восточный, 7–12 метров в секунду. Температура воздуха составит от 18 до 23 градусов.