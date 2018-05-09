Знания об эволюции вьюрков Дарвина могут оказаться неверными

Предки птиц-эндемиков Галапагосских островов могли переселиться не с побережья Южной Америки, как считалось раньше, а с гораздо более далеких островов Карибского моря. К такому выводу пришли орнитологи, изучив возможные маршруты передвижения древних популяций этих птиц. Результаты исследования опубликованы в журнале The Auk: Ornithological Advances. Кратко о работе можно почитать на сайте EurekAlert.

Галапагосские вьюрки (Geospizinae), или вьюрки Дарвина, обитают только на Галапагосских островах и острове Кокос в экваториальной части Тихого океана недалеко от побережья Эквадора . Это целая группа птиц, в которую входит несколько родов (земляные, древесные, славковые и кокосовые вьюрки). Считалось, что все они произошли от одного предка, прибывшего с близлежащего материка (от Галапагосских островов до побережья Эквадора чуть меньше 1000 км). Согласно результатам нового исследования, предки этих птиц могли прилететь на острова из гораздо более отдаленного региона.

Ученые из Университета штата Калифорния в Сан-Диего исследовали передвижения группы птиц из семейства танагровых (Thraupidae), в которую входят и галапагосские вьюрки. Затем авторы проанализировали собранные данные и составили две компьютерные модели, объясняющие происхождение этих птиц. В каждой из моделей рассматривался один и тот же регион — Галапагосские острова, Южная Америка и Карибские острова, отличие состояло в «дроблении» региона на более мелкие области. В одной модели было выделено пять областей, а в другой — восемь. Ученые исследовали обе модели с помощью статистического алгоритма и обнаружили, что они дают два различных, но равноправных результата.

Согласно одной модели, предки галапагосских вьюрков и их ближайших родственников прилетели на острова с берегов Южной Америки. Результаты обработки модели с более мелкой разбивкой на регионы говорят о том, что предки птиц на самом деле родом с Карибских островов, которые находятся в три раза дальше, чем южноамериканское побережье. Результаты нового исследования говорят о том, что оба этих варианта могли произойти в действительности. По мнению ученых, иногда наши представления о том, как передвигались древние популяции, могут быть попросту неверными, хотя и логичными на первый взгляд.

Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.