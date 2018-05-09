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Срочно: Землетрясение умеренной силы произошло в Исламабаде
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Срочно: Землетрясение умеренной силы произошло в Исламабаде
ИА Синьхуа
1 час назад
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Исламабад
, 9 мая /
Синьхуа
/ — Землетрясение умеренной силы во второй половине дня в среду произошло в пакистанской столице Исламабаде.
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