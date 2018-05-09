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Срочно: Землетрясение произошло в контролируемой Индией части Кашмира
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Срочно: Землетрясение произошло в контролируемой Индией части Кашмира 

ИА Синьхуа 1 час назад
Нью-Дели, 9 мая /Синьхуа/ — Землетрясение произошло в среду на территории контролируемой Индией части Кашмира. Люди в испуге выбегали на улицу. Об этом сообщили местные жители и чиновники.
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