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Срочно: Землетрясение произошло в Кабуле и соседних афганских провинциях
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Срочно: Землетрясение произошло в Кабуле и соседних афганских провинциях 

ИА Синьхуа 1 час назад
Кабул, 9 мая /Синьхуа/ — Землетрясение произошло в среду в Кабуле и соседних провинциях Афганистана.
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