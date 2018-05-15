Бури в Индии привели к гибели 278 человек

Индии за месяц 278 человек стали жертвами бурь и штормов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Штормы в Северной Индии за минувшие пять недель были необычны и по количеству, и по силе, отмечает газета Times of India. По ее данным, в апреле стихия унесла жизни 55 человек, в текущем месяце — 223. "Десять "западных возмущений" уже затронули Северную Индию в апреле-мае, в то время как обычно их бывает три-четыре", — рассказал изданию гендиректор Метеорологического департамента страны доктор Мохапатра. Он также отметил необычно мощную силу ветра. Кстати, за весь 2017 год от штормовых ветров в Индии погибли 197 человек.