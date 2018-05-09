Истребители F-35 перебросили на север Японии для участия в японско-американских учениях 

ТОКИО, 9 мая. /ТАСС/. Три новейших американских истребителя пятого поколения F-35B переброшены в среду с базы ВВС США Ивакуни в японской префектуре Ямагути на северную базу Мисава в префектуре Аомори для участия в совместных японско-американских учениях. Об этом сообщило агентство Kyodo.
Еще пять таких же машин прибудут туда в ближайшее время. Также, по данным министерства обороны Японии, на базе Мисава к ним присоединятся один F-35A, четыре F-2 и столько же F-15 японских сил самообороны.
Как ожидается, в ходе учений, которые продлятся до 24 мая, стороны проведут тренировки по коммуникации и иному взаимодействию в воздушном пространстве над Тихим океаном у северной оконечности Японии, а также учебные бомбардировки наземных целей на полигоне базы Мисава.
В конце января Япония начала развертывание истребителей F-35A на базе Мисава. В течение 2018 финансового года (апрель 2018 года — март 2019 года) там планируется дислоцировать 10 таких машин. Всего минобороны Японии планировало приобрести 42 самолета F-35A, которые разработаны с применением технологии обеспечения малозаметности американской корпорацией Lockheed Martin при участии ряда стран НАТО и других ближайших союзников США.