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«Кинжалы» и Су-57 пролетели над Красной площадью
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«Кинжалы» и Су-57 пролетели над Красной площадью 

Национальная Служба Новостей 42 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Истребители МиГ-31К, оснащённые гиперзвуковым комплексом «Кинжал» и новейший истребитель пятого поколения Су-57 пролетели над главной площадью столицы во время воздушной части парада Победы, который прошёл 9 мая в Москве, сообщает специальный корреспондент НСН с места событий.
Также в небо поднялись стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, военно-транспортные самолёты Ил-76МД, истребители Су-35, МиГ-29, вертолёты Ми-26, Ми-8, Ка-52 и другая техника. Всего в воздушной части парада были задействованы 75 экипажей самолётов и вертолётов. Также зрители смогли увидеть пилотажные группы «Стрижи» и «Русские Витязи».
Армейская авиация прошла на высоте 150 метров, их скорость составила 200 километров в час. Полёт экипажей оперативно-тактической, военно-транспортной и дальней авиации проходил на высоте от 300 до 500 метров со скоростью 600 километров в час.
Самолёты и вертолёты стартовали с восьми аэродромов в Московской, Саратовской, Тверской, Липецкой и других областях.
Напомним, в наземной части парада приняли участие 12,5 тысяч человек.
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