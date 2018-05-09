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Вертолет МЧС вылетел в подтопленный поселок в Хабаровском крае
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Вертолет МЧС вылетел в подтопленный поселок в Хабаровском крае 

РИА Новости 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
ХАБАРОВСК, 9 мая — РИА Новости. Вертолет Ми-8 от Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России в среду вылетел в поселок Аим, где из-за ледового затора на реке началось подтопление, сообщает ГУМЧС по Хабаровскому краю.
Отмечается, что сообщение о подтоплении четырех придомовых территорий в поселке Аим Аяно-Майского района поступило в МЧС утром в среду. Населенный пункт Аим находится на слиянии двух рек: Мая, на которой сейчас наблюдается ледостав, и реки Аим, где начался процесс вскрытия льда и образовался затор.
"Планируется провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям с администрацией Аяно-Майского муниципального района. Также на место происшествия вылетел вертолет Ми-8 от Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. На его борту группа из десяти спасателей-пиротехников Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и оперативная группа регионального главка МЧС. Спасатели проведут мониторинг ледовой обстановки, обследуют затороопасные участки и при необходимости проведут работы по разрушению ледового затора и пропуску паводковых вод", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время затор мешает движению ледохода, поэтому есть вероятность повышения уровня воды. В Аиме организован круглосуточный мониторинг паводковой обстановки, администрация и полиция проводят обследование и оповещают население. На базе средней школы поселка развернут пункт временного размещения, однако жильцы подтопленных дворов разместились у родственников. Запас продуктов питания и воды у населения есть. Системы энерго-, теплоснабжения работают в штатном режиме.
В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю развернут оперативный штаб. Ситуация находится на контроле.
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