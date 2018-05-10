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В Хабаровском крае вода ушла из подтопленного поселка
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В Хабаровском крае вода ушла из подтопленного поселка 

РИА Новости 5 минут назад
Фото: 360tv.ru
ВЛАДИВОСТОК, 10 мая — РИА Новости. Уровень воды у поселка Аим на слиянии двух рек в Хабаровском крае, где в среду началось подтопление, упал, сообщает региональный главк МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 от Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России 9 мая вылетел в поселок Аим, где из-за ледового затора на реке началось подтопление, вода зашла на четыре придомовые территории. Аим находится на слиянии двух рек: Мая, на которой сейчас наблюдается ледостав, и реки Аим, где начался процесс вскрытия льда и образовался затор.
Отмечается, что спасатели 10 мая провели авиаразведку ледовой обстановки в районе слияния рек Мая и Аим.
"В настоящее время уровень воды у поселка Аим упал, подтопленных территорий нет. В ходе мониторинга паводковой обстановки спасатели осмотрели состояния ледового поля. Угрозы подтопления населённых пунктов нет, затороопасных участков не отмечено", — говорится в сообщении.
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