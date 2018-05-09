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В Японии назвали условие восстановления отношений с КНДР
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В Японии назвали условие восстановления отношений с КНДР 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Issei Kato/Reuters
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ Заявил, что страна восстановит отношения с КНДР, если северокорейские власти проведут полное разоружение и решат проблему с похищением японских граждан. Об этом сообщает Reuters.
Это заявление Абэ сделал во время трехсторонней встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и премьером Китая Ли Кэцяном в Токио. Китайский премьер поддержал восстановление политического диалога между Японией и КНДР.
Ранее власти Северной Кореи признали, что несколько десятилетий назад похитили 13 граждан Японии, чтобы обучить их как шпионов. Пятеро из них возвращены на родину.
Ранее сообщалось, что Япония и США договорились продолжить давление на КНДР.
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