За сутки в Приамурье ликвидировано восемь пожаров на площади 12,6 тыс. га

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 мая. / ТАСС /. Восемнадцать природных пожаров зарегистрировано на территории Приамурья за прошедшие сутки, из них ликвидировано восемь на площади 12,6 тыс. га, сообщает в пятницу пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

"На территории Амурской области за прошедшие сутки зарегистрировано 18 природных пожаров. Из них ликвидировано восемь пожаров на площади 12,6 тыс. га. Действующими остаются 10 возгораний, три из которых локализовано на площади 974 га", — говорится в сообщении.

Марий Эл, Омской области и Бурятии. По данным ведомства, 15 суток потребовалось на ликвидацию пожара в 22,5 км от села Толбузино Магдагачинского района. С 26 апреля по 10 мая огонь прошел 8,1 тыс. га. На его тушении было задействовано около 200 человек, в том числе из федерального резерва «Авиалесоохраны» из Хакасии

"На сегодня часть людей находятся по кромке пожара, вывозить их с территории будут с помощью авиатехники, заодно с воздуха будет обследована кромка пожара и решение, которое было принято по его ликвидации, будет подтверждаться. Часть групп федерального резерва вывозится автотранспортом, вездеходная техника — тралом или самостоятельно", — рассказал ТАСС глава Магдагачинского района Николай Мамутин. По словам собеседника, на территории района действующих пожаров нет.

По данным ведомства, предоставленным к 10:00 по амурскому времени (04:00 мск), на тушении пожаров задействовано 671 человек, три вертолета и два самолета.