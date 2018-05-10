Ещё
За минувшие сутки в Приамурье зарегистрировали 20 природных пожаров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За минувшие сутки в Приамурье зарегистрировали 20 природных пожаров 

ТАСС 45 минут назад
Фото: ГТРК "Амур"
БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 мая. Двадцать природных пожаров зарегистрировали в Амурской области за минувшие сутки, из них три ликвидировано на площади 1,3 тыс. га. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.
"На территории Амурской области за прошедшие сутки зарегистрировано 20 природных пожаров. Из них ликвидировано три пожара на площади 1,3 тыс. га. Действующими остаются 17 возгораний, три из которых локализованы на площади 8,2 тыс. га", — говорится в сообщении.
"Вчера был потушен природный пожар в 1,5 км от села Огорон. В тушении принимали участие спасатели, специалисты пожарной части, был привлечен федеральный резерв, добровольно-пожарная дружина. Привлекалась техника подрядчиков лесозаготовителей, авиатехнику привлекать необходимости не было. На территории действует четыре пожара, все они от населенных пунктов на большом удалении", — сказал ТАСС глава Зейского района Андрей Ложечкин.
На тушении пожаров в Приамурье задействовали 661 человек, 77 единиц техники, включая три вертолета и четыре самолета. По данным пресс-службы Главного управления МЧС по Амурской области, в среду самолет Ил-76 привлекался на тушение пожара в районе села Толбузино Магдагачинского района. Им было произведено в зону горения четыре слива — 84 тонны воды. Самолет Бе-200 ЧС применялся в Бурейском районе, за 33 слива в зону горения самолет доставил 245 тонн воды.
ТАСС: последние новости
На Гавайях из жерла вулкана Килауэа произошел выброс пепла Режим ЧС ввели в Амгинском районе Якутии из-за подтопления жилых домов Globo: вертолет упал в океан у одного из пляжей Рио-де- Жанейро
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов904
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»204
ПВО Сирии сбили десятки израильских ракет248
93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине707
Россиянам запретят жарить шашлыки54
Видео
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
09:07
США ввели новые санкции против России
США Армия
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение