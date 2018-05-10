За минувшие сутки в Приамурье зарегистрировали 20 природных пожаров

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 мая. Двадцать природных пожаров зарегистрировали в Амурской области за минувшие сутки, из них три ликвидировано на площади 1,3 тыс. га. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

"На территории Амурской области за прошедшие сутки зарегистрировано 20 природных пожаров. Из них ликвидировано три пожара на площади 1,3 тыс. га. Действующими остаются 17 возгораний, три из которых локализованы на площади 8,2 тыс. га", — говорится в сообщении.

"Вчера был потушен природный пожар в 1,5 км от села Огорон. В тушении принимали участие спасатели, специалисты пожарной части, был привлечен федеральный резерв, добровольно-пожарная дружина. Привлекалась техника подрядчиков лесозаготовителей, авиатехнику привлекать необходимости не было. На территории действует четыре пожара, все они от населенных пунктов на большом удалении", — сказал ТАСС глава Зейского района Андрей Ложечкин

На тушении пожаров в Приамурье задействовали 661 человек, 77 единиц техники, включая три вертолета и четыре самолета. По данным пресс-службы Главного управления МЧС по Амурской области, в среду самолет Ил-76 привлекался на тушение пожара в районе села Толбузино Магдагачинского района. Им было произведено в зону горения четыре слива — 84 тонны воды. Самолет Бе-200 ЧС применялся в Бурейском районе, за 33 слива в зону горения самолет доставил 245 тонн воды.