В Приамурье за сутки зарегистрировали почти 20 природных пожаров

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 мая. / ТАСС /. Почти 20 природных пожаров зарегистрировали в Приамурье за минувшие сутки, из них ликвидировали четыре пожара на площади 85 га. Об этом в среду сообщает пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

"На территории Амурской области за прошедшие сутки зарегистрировано 17 природных пожаров. Из них ликвидировано четыре пожара на площади 85 га. Действующими остаются 13 возгораний, два из которых локализованы на площади 8,1 тыс. га", — говорится в сообщении.

К тушению пожаров привлекли 569 человек, задействовали 63 единицы техники, в том числе два вертолета и пять самолетов.

По данным авиалесоохраны, с начала пожароопасного периода в Приамурье произошло более 320 лесных пожаров, причина всех — деятельность человека.