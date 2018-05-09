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Спецборт МЧС доставит на лечение ребенка из Владикавказа в Москву
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Спецборт МЧС доставит на лечение ребенка из Владикавказа в Москву 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Самолет МЧС РФ доставит на лечение тяжелобольного ребенка из Владикавказа в Москву. Об этом сообщила в среду пресс-служба МЧС России.
"Сегодня из московского аэропорта Внуково вылетел самолет Sukhoi Superjet 100 МЧС России для осуществления санитарно-авиационной эвакуации тяжелобольного ребенка из города Владикавказ в Москву. По прибытии в столицу пациента доставят для специализированного лечения в медицинские учреждения", — говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что ребенок нуждается в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи.
Борт МЧС оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, которые позволяют оказывать помощь пациенту во время полета. В полете пациентов будут сопровождать медики Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС РФ ("Центроспас"), Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ и психолог Центра экстренной психологической помощи МЧС.
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