Спецборт МЧС доставит на лечение ребенка из Владикавказа в Москву

МОСКВА , 9 мая. / ТАСС /. Самолет МЧС РФ доставит на лечение тяжелобольного ребенка из Владикавказа в Москву. Об этом сообщила в среду пресс-служба МЧС России. "Сегодня из московского аэропорта Внуково вылетел самолет Sukhoi Superjet 100 МЧС России для осуществления санитарно-авиационной эвакуации тяжелобольного ребенка из города Владикавказ в Москву. По прибытии в столицу пациента доставят для специализированного лечения в медицинские учреждения", — говорится в сообщении. В пресс-службе пояснили, что ребенок нуждается в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Борт МЧС оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, которые позволяют оказывать помощь пациенту во время полета. В полете пациентов будут сопровождать медики Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС РФ ("Центроспас"), Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ и психолог Центра экстренной психологической помощи МЧС.