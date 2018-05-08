Жителей Кабардино-Балкарии предупредили о ливнях с градом и шквалистом ветре

Кабардино-Балкарии в ближайшие два дня ожидаются грозовые дожди с градом и шквалистый ветер. Экстренное предупреждение опубликовал республиканский главк МЧС

«До конца суток 8 мая, сутки 9 мая местами на территории Кабардино-Балкарской Республики ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные грозовые дожди с градом и шквалистым усилением ветра до 20−25 метров в секунду, на реках подъем уровней воды местами до неблагоприятных отметок, в горах сели малого объема», — говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по КБР.

В связи с этим прогнозируются подтопления низинных участков, нарушения работы дренажно-коллекторных и ливневых систем, прорыв дамб и подмывом опор мостов и ЛЭП. Также не исключены гибель сельхозкультур, повреждение садов плодовых деревьев, обрывы линий связи и электропередачи, затруднение в работе транспорта.