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Аэропорт Кызыла может получить международный статус в 2018 году
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Аэропорт Кызыла может получить международный статус в 2018 году 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Тувинскому аэропорту планируют присвоить статус международного уже в 2018 году. Благодаря этому география полетов из воздушной гавани расширится сразу на четыре направления. Об этом сообщил «Интерфакс Сибирь» со ссылкой на правительство республики.
Мы активно работаем над тем, чтобы обосновать открытие аэропорта «Кызыл» для международных полетов. Сейчас мы ведем работы на самом объекте, у нас создается пункт пограничного пропуска, приобретаем спецоборудование для оснащения зон контроля пассажиров международных рейсов, их багажа и ручной клади
глава республики Тува Шолбан Кара-оол.
В случае удачного выполнения планов из Кызыла можно будет улететь в Китай и Монголию. С городами этих стран уже существуют предварительные договоренности об авиасообщении. Также это позволить значительно увеличить пассажиропоток — в 7,5 раз — и активно развивать турбизнес. Кроме того, такое расширение даст много дополнительных рабочих мест, что позволит сократить уровень безработицы в регионе.
В 2015–2017 годах в аэропорту Кызыла провели масштабную реконструкцию стоимостью больше трех миллиардов рублей. За счет увеличения взлетной полосы до трех километров аэропорт может принимать воздушные судна любого типа.
Накануне аэропорт Абакана получил право принимать у себя грузовые широкофюзеляжные самолеты. Пока речь идет только о McDonnell Douglas MD‐11 °F и Boeing‐747‐8 °F.
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