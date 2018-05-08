Ещё
В Карачаево-Черкесии из-за сильных ливней ожидают паводки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Карачаево-Черкесии из-за сильных ливней ожидают паводки 

«Это Кавказ» 1 час назад
МЧС по Карачаево-Черкесии объявило экстренное предупреждение в связи с сильными ливнями, которые пройдут в ближайшие два дня. В регионе прогнозируют резкое повышение уровня рек и подтопления.
«В связи с ожидаемыми дождями, в некоторых районах республики сильными, в период 9−10 мая в отдельных муниципальных образованиях КЧР ожидается подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малых объемов», — сообщается на сайте регионального управления МЧС.
По данным ведомства, в регионе возможны чрезвычайные ситуации не выше муниципального характера, связанные с нарушениями в работе дренажно-коллекторных систем, транспорта, дорожных и коммунальных служб и подтоплением.
«Это Кавказ»: последние новости
Минфин РФ выделит 7 жилищных сертификатов пострадавшим от паводков в Дербенте Скончался основатель «Приюта комедианта» Юрий Томошевский Названа причина взрыва в ставропольской многоэтажке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»313
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко443
Поклонская отреагировала на свое «скучающее» фото157
Медведев избран премьером255
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина490
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение