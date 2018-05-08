В Карачаево-Черкесии из-за сильных ливней ожидают паводки

МЧС по Карачаево-Черкесии объявило экстренное предупреждение в связи с сильными ливнями, которые пройдут в ближайшие два дня. В регионе прогнозируют резкое повышение уровня рек и подтопления.

«В связи с ожидаемыми дождями, в некоторых районах республики сильными, в период 9−10 мая в отдельных муниципальных образованиях КЧР ожидается подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малых объемов», — сообщается на сайте регионального управления МЧС.

По данным ведомства, в регионе возможны чрезвычайные ситуации не выше муниципального характера, связанные с нарушениями в работе дренажно-коллекторных систем, транспорта, дорожных и коммунальных служб и подтоплением.