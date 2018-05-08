Вышедший из реки лед сносит дома в Якутии. Фото

На реке Амга в Якутии началось бурное таяние, из‐за чего в режиме ЧС оказались несколько поселков. Всему виной резкое потепление до 20 градусов выше нуля. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Часть поселков в результате паводка оказалась подтоплена. Вода быстро поднимается и уже достигает критической отметки. В поселении Оннес дома сносят выдавленные из реки глыбы льда. Фотографиями с места событий активно делятся пользователи социальных сетей.

Источник фото: Instagram

Источник фото: Instagram

Источник фото: Instagram

Источник фото: Instagram

В настоящее время мы наблюдаем заторные явления в местности Уорай. Это в 12 километрах ниже от поселка Амга. Мы планируем там произвести взрывные работы для ликвидации заторных явлений

Постоянно проживающих в зоне бедствия людей пришлось эвакуировать. В районе ведется круглосуточное дежурство штабов. Силы и средства для спасения людей приведены в полную готовность.