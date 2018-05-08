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Вышедший из реки лед сносит дома в Якутии. Фото
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Вышедший из реки лед сносит дома в Якутии. Фото 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
На реке Амга в Якутии началось бурное таяние, из‐за чего в режиме ЧС оказались несколько поселков. Всему виной резкое потепление до 20 градусов выше нуля. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.
Часть поселков в результате паводка оказалась подтоплена. Вода быстро поднимается и уже достигает критической отметки. В поселении Оннес дома сносят выдавленные из реки глыбы льда. Фотографиями с места событий активно делятся пользователи социальных сетей.
Источник фото: Instagram
Источник фото: Instagram
Источник фото: Instagram
Источник фото: Instagram
В настоящее время мы наблюдаем заторные явления в местности Уорай. Это в 12 километрах ниже от поселка Амга. Мы планируем там произвести взрывные работы для ликвидации заторных явлений
ГУ МЧС России по республике Саха (Якутия).
Постоянно проживающих в зоне бедствия людей пришлось эвакуировать. В районе ведется круглосуточное дежурство штабов. Силы и средства для спасения людей приведены в полную готовность.
Уровень воды в поселке Ворогово Красноярского края постепенно снижается. Оказавшиеся в зоне бедствия местные жители вскоре смогут вернуться в свои дома.
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