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Погода испортит кубанцам День Победы
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Погода испортит кубанцам День Победы 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Краснодарском крае до конце сегодняшнего дня, а также 9 и 10 мая сохраняется действие штормового предупреждения. Информацию об этом сообщает кубанский гидрометцентр.
«ФедералПресс» напоминает, что вчера в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение на ближайшие два дня. Прогнозируются сильные дожди, ливни, гроза и град.
Так, синоптики предупреждают о продолжение непогоды, вплоть до 10 мая. Также ожидается шквалистый ветер с порывами до 20 м/с. На юго-восточных притоках реки Кубань и реках Адыгеи есть вероятность резкого поднятия уровня воды до неблагоприятных отметок. Спасатели просят гостей и жителей региона быть осторожными и соблюдать меры безопасности.
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