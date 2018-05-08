Погода испортит кубанцам День Победы 

В Краснодарском крае до конце сегодняшнего дня, а также 9 и 10 мая сохраняется действие штормового предупреждения. Информацию об этом сообщает кубанский гидрометцентр.
«ФедералПресс» напоминает, что вчера в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение на ближайшие два дня. Прогнозируются сильные дожди, ливни, гроза и град.
Так, синоптики предупреждают о продолжение непогоды, вплоть до 10 мая. Также ожидается шквалистый ветер с порывами до 20 м/с. На юго-восточных притоках реки Кубань и реках Адыгеи есть вероятность резкого поднятия уровня воды до неблагоприятных отметок. Спасатели просят гостей и жителей региона быть осторожными и соблюдать меры безопасности.