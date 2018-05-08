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Землетрясение магнитудой 4,5 произошло вблизи Палм-Спрингс в Калифорнии
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Землетрясение магнитудой 4,5 произошло вблизи Палм-Спрингс в Калифорнии 

RT на русском 48 минут назад
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло вблизи калифорнийского города Палм-Спрингс в США, сообщает ABC со ссылкой на геологическую службу страны.
Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 32 км от города.
Ранее землетрясение магнитудой 6,9 было зафиксировано на Гавайских островах, недалеко от активного вулкана Килауэа.
Власти Гавайских островов 4 мая объявили эвакуацию одного из селений из-за извержения вулкана Килауэа. В последние дни в регионе несколько раз фиксировали эпизоды сейсмической активности.
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