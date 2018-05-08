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Вблизи Лос-Анджелеса произошло землетрясение магнитудой 4,5 баллов
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Вблизи Лос-Анджелеса произошло землетрясение магнитудой 4,5 баллов 

Российская Газета 45 минут назад
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло 8 мая недалеко от Лос-Анджелеса штата Калифорния. Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на геологическую службу Соединенных Штатов.
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 11 километрах от города Кабазон и 32 километрах от Палм-Спрингс. Очаг подземных толчков залегал на глубине 12,9 километров.
Информации о пострадавших от стихии пока не поступало.
Ранее геологическая служба США сообщала о землетрясении магнитудой 5,5 у побережья американского штата Аляска.
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