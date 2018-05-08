Вблизи Лос-Анджелеса произошло землетрясение магнитудой 4,5 баллов

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло 8 мая недалеко от Лос-Анджелеса штата Калифорния. Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на геологическую службу Соединенных Штатов.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 11 километрах от города Кабазон и 32 километрах от Палм-Спрингс. Очаг подземных толчков залегал на глубине 12,9 километров.

Информации о пострадавших от стихии пока не поступало.