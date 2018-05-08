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Спасатели локализовали пожар на лесозаготовке в Карелии
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Спасатели локализовали пожар на лесозаготовке в Карелии 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 мая — РИА Новости. Пожар на неэксплуатируемой лесозаготовке в Муезерском районе Карелии, к ликвидации которого были привлечены два вертолета Ми-8, 20 единиц техники и 100 человек, локализован, сообщает республиканское управление МЧС.
"В 20.30 мск объявлена локализация распространения пожара", — говорится в сообщении.
Во вторник утром на пульт пожарно-спасательной службы Муезерского района поступила информация о пожаре на неэксплуатируемой лесозаготовке в поселке Лендеры. К месту происшествия были направлены дежурные подразделения отдельного поста пожарно-спасательной части №72 по охране поселка и добровольная пожарная команда поселка, ранг пожара площадью более 1 тысячи квадратных метров был повышен до 1БИС.
Ранее представитель республиканского управления МЧС сообщал РИА Новости, что пожар не создал угрозы близлежащему жилью. Пострадавших нет.
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