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Праздник под угрозой: в День Победы на Среднем Урале ожидаются ливни и ураган
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Праздник под угрозой: в День Победы на Среднем Урале ожидаются ливни и ураган 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В Свердловской области на 9 мая объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, на Среднем Урале в этот день будут лить сильные дожди, а ветер усилится до 20 метров в секунду.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, в непогоду рыбакам и охотникам стоит воздержаться от выхода в лес и на водные объекты, а туристическим группам — на маршруты.
Во время разгула стихии свердловчанам не следует находиться на улице, в частности стоять у недостроенных зданий, деревьев, рекламных щитов, опор линий электропередач. Автомобили во время сильного ветра лучше оставлять в гаражах или закрытых паркингах.
Также 9 мая, уходя из дома, не стоит оставлять открытыми окна и балконные двери.
При возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру пожарно-спасательной службы МЧС России «101». Ранее по теме: Лучше в объезд: 9 мая движение в Екатеринбурге будет ограничено
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