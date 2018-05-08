Праздник под угрозой: в День Победы на Среднем Урале ожидаются ливни и ураган

Свердловской области на 9 мая объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, на Среднем Урале в этот день будут лить сильные дожди, а ветер усилится до 20 метров в секунду.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, в непогоду рыбакам и охотникам стоит воздержаться от выхода в лес и на водные объекты, а туристическим группам — на маршруты.

Во время разгула стихии свердловчанам не следует находиться на улице, в частности стоять у недостроенных зданий, деревьев, рекламных щитов, опор линий электропередач. Автомобили во время сильного ветра лучше оставлять в гаражах или закрытых паркингах.

Также 9 мая, уходя из дома, не стоит оставлять открытыми окна и балконные двери.