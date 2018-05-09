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МЧС выпустило экстренное предупреждение о сильном ветре в Красноярском крае
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МЧС выпустило экстренное предупреждение о сильном ветре в Красноярском крае 

Газета.Ru 51 минуту назад
Фото: e1.ru
МЧС заблаговременно предупреждает жителей Красноярского края о сильном ветре в четверг, 10 мая. На сайте ведомства опубликовано экстренное предупреждение, сообщает «Инфореактор».
Сообщается, что порывы ветра на территории Эвенкийского автономного округа местами достигнут 18 метров в секунду. Он будет северо-западным.
Жителям и гостям края рекомендуется учитывать этот фактор во время пребывания на открытом воздухе. Следует избегать шатких конструкций, которые могут быть повалены порывами ветра. Речь идет о рекламных щитах, деревьях, кровлях домов, гаражей, остановках общественного транспорта. Желательно по возможности ограничить выход из зданий при таких погодных условиях.
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