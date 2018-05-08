Пожарные спали двух человек после пожара в квартире в доме на юго-востоке Москвы

Пожарные спали двух человек после пожара в квартире в доме в районе Люблино, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.

«Возгорание произошло в 14-этажном доме по адресу: ул. Маршала Кожедуба, д. 4 в квартире на девятом этаже. При помощи спасательных устройств с верхних этажей спасены два человека», — рассказал собеседник агентства, добавив, что пострадавших осматривают медики.

В настоящее время возгорание ликвидировано, площадь возгорания составила около 5 кв. м.