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Строительство подземного пешеходного перехода на ж/д станции в Солнечногорске начнется в июле
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Строительство подземного пешеходного перехода на ж/д станции в Солнечногорске начнется в июле 

Агентство «Москва» 1 час назад
Строительство подземного пешеходного перехода на станции «Подсолнечная» планируют начать в середине июля, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
«Работы по строительству подземного пешеходного перехода на станции «Подсолнечная» Октябрьской железной дороги начнутся в середине июля. Подземный тоннель построят для безопасного прохода пассажиров через железнодорожные пути, а также для доступа к платформам пригородных поездов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что выбор участка для проектирования перехода ограничивался сложившейся инфраструктурой и плотной застройкой. В итоге планируется проложить подземный тоннель под двумя главными путями длиной 82,3 м и шириной 4 м. Подземный пешеходный переход будет оборудован подъемными платформами и пандусами для маломобильных граждан. Проектный срок строительства — 14 месяцев.
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