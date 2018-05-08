Строительство подземного пешеходного перехода на ж/д станции в Солнечногорске начнется в июле

Строительство подземного пешеходного перехода на станции «Подсолнечная» планируют начать в середине июля, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

«Работы по строительству подземного пешеходного перехода на станции «Подсолнечная» Октябрьской железной дороги начнутся в середине июля. Подземный тоннель построят для безопасного прохода пассажиров через железнодорожные пути, а также для доступа к платформам пригородных поездов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что выбор участка для проектирования перехода ограничивался сложившейся инфраструктурой и плотной застройкой. В итоге планируется проложить подземный тоннель под двумя главными путями длиной 82,3 м и шириной 4 м. Подземный пешеходный переход будет оборудован подъемными платформами и пандусами для маломобильных граждан. Проектный срок строительства — 14 месяцев.