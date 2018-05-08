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Boeing, летевший в Краснодар, чуть не столкнулся с другим самолетом в небе
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Boeing, летевший в Краснодар, чуть не столкнулся с другим самолетом в небе 

Новая Кубань 52 минуты назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар — 8 мая — Новая Кубань. Столкновение двух самолетов в небе над Москвой чудом не произошло благодаря бортовым системам.
Boeing 737-800 взлетал из Шереметьево и должен был выполнять рейс в Краснодар. Он набрал высоту около 4 тыс. 300 м. В это же время посадку совершал борт, прилетевший из Шанхая. Он находился на высоте 4 тыс. 600 м.
Все происходило вчера вечером. В итоге сработали системы предупреждения об опасном сближении. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах, экипажи действовали по инструкции, пилотам удалось разойтись в воздухе, никто не пострадал.
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