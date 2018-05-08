СМИ: два самолета едва не столкнулись над Шереметьево 

В небе над столичным аэропортом Шереметьево чуть не врезались друг в друга два пассажирских самолета. Трагедию удалось предотвратить благодаря бортовым системам. Об этом сообщил «Интерфакс».
По информации агентства, речь идет о самолетах Boeing 737-800 и Boeing 777. Инцидент произошел вечером 7 мая. Один из самолетов взлетал, другой в это же время заходил на посадочную полосу.
Когда Boeing 737-800, следовавший из столицы в Краснодар, набрал высоту около 4300 метров, сработал сигнал об опасном сближении. В этот момент Boeing 777, прилетевший из Шанхая, находился на высоте в 4600 метров.
Пилоты оперативно сменили траекторию полета, в итоге самолеты разминулись в 300 метрах друг от друга. В результате инцидента никто не пострадал. Отмечается, что экипажи обоих самолетов действовали строго по инструкции и под руководством диспетчеров Шереметьево.
1 мая самолет А‐321 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Москвы в Симферополь совершил экстренную посадку в крымском аэропорту. Причиной стала неисправность лайнера.