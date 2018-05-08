Взрыв в доме на юге Италии: два человека погибли, четыре пострадали

На юге Италии в городе Кротоне прогремел взрыв. В результате инцидента два человека погибли, еще четыре пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал RaiNews24.

Как отмечается, ЧП случилось в ночь на вторник в районе Лампанаро. Эпицентр взрыва находился в квартире жилого дома на четвертом этаже.

По предварительным данным, погибли 58-летняя женщина и 48-летний мужчина, среди пострадавших — один взрослый и трое детей. Они доставлены в больницу.

В результате взрыва обрушились внутренние стены квартиры. К расследованию инцидента приступили карабинеры, сотрудники полиции и пожарные. По данным СМИ, взрыв мог произойти в результате утечки бытового газа.

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