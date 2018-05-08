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Из Симферополя отправятся автобусные маршруты в Псков и Остров
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Из Симферополя отправятся автобусные маршруты в Псков и Остров 

Псковская губерния 1 час назад
В преддверии сезона отпусков стартовала продажа на автобусные рейсы маршрута «Остров — Симферополь — Остров», об этом сообщает сайт «Мосгортранса». В Москве автобус из Симферополя прибывает на международный автовокзал «Южные ворота» (19 км МКАД, на территории торгового комплекса «Южные Ворота»). С него же осуществляется и отправление рейсов на море. Пассажиры рейса также могут доехать до Феодосии, Керчи, Анапы, Краснодара, где автобус делает остановки. А также в обратном направлении — из этих городов в Москву, Санкт-Петербург, Псков или Остров. Также данный рейс позволяет доехать до Ростова-на-Дону и Воронежа. Перевозчиком стал ИП Андреев А. АОтправление из конечных пунктов осуществляется: из Острова по пятницам в 14:00 (в Москву рейс, следующий по направлению в Симферополь, прибывает в 06:40). из Симферополя — по понедельникам в 09:30 (в Москву рейс прибывает по вторникам в 20:30). Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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