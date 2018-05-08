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В Северной Осетии объявлено штормовое предупреждение
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В Северной Осетии объявлено штормовое предупреждение 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 8 мая — Sputnik. Согласно данным гидрометеорологов, по территории Северной Осетии в ближайшие дни ожидается сильный грозовой дождь и шквалистый ветер, сообщает пресс-служба МЧС республики.
"7, 8 и 9 мая местами по территории республики ожидаются сильные грозовые дожди с градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с", — говорится в сообщении.
При этом в ведомстве предупредили о подъеме уровня воды в реках республики, местами до неблагоприятных отметок. В горах Северной Осетии возможны сели малого объема.
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