В Северной Осетии объявлено штормовое предупреждение

ЦХИНВАЛ, 8 мая — Sputnik . Согласно данным гидрометеорологов, по территории Северной Осетии в ближайшие дни ожидается сильный грозовой дождь и шквалистый ветер, сообщает пресс-служба МЧС республики.

"7, 8 и 9 мая местами по территории республики ожидаются сильные грозовые дожди с градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с", — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве предупредили о подъеме уровня воды в реках республики, местами до неблагоприятных отметок. В горах Северной Осетии возможны сели малого объема.