Как выглядит сейчас сердце разрушенного реактора «Фукусимы»

С момента серьезной радиационной аварии на АЭС «Фукусима-1» прошло уже более 7 лет, но по сей день жители Японии с ужасом вспоминают тот ядерный кошмар, который пришлось пережить их семьям.

Не так давно были опубликованы снимки из самого центра ядерного реактора, на которых прекрасно видно действие радиоактивной реакции. Из некогда аккуратных кабинетов и лабораторий все превратилось в настоящее месиво. А расплавленное ядерное топливо буквально стекало по потолку, стенам, столбам. Несмотря на прошедшие с момента аварии годы, до сих пор на станции присутствует смертельно повышенный уровень радиации.

Станция даже не была исследована специалистами: из-за повышенной опасности здесь используют роботов. Однако и они очень быстро перестают работать. Напомним, что эта ужасная ядерная трагедия произошла 11 марта 2011 года. Вследствие землетрясения и цунами из строя вышли внешние средства электроснабжения и дополнительные аварийные генераторы.

В итоге это превратило все системы охлаждения неработоспособными. Без этих систем активная зона реакторов на энергоблоках просто расплавлялась. ​Согласно статистике, авария унесла жизни более 1,5 тысячи человек и нанесла большой урон экологии Японии.