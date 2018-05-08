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Синоптики ожидают неоднократного повторения ураганов в столичном регионе предстоящим летом
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Синоптики ожидают неоднократного повторения ураганов в столичном регионе предстоящим летом 

Агентство «Москва» 36 минут назад
В Центре погоды «Фобос» ожидают неоднократного повторения в столичном регионе этим летом шквалов, гроз и ураганов, аналогичных тому, что прошел 21 апреля. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» ведущий специалист центра Евгений Тишковец.
«Скажу так — лето будет «жарким» во всех смыслах. Мы ожидаем неоднократного повторения событий, аналогичных тем, которые были в московском регионе около двух недель назад, когда люди погибли, срывало крыши. Тогда в Москве порывы ветра достигали максимум 16-17 м/с, за МКАДом — 19-24 м/с, а во Внуково был зафиксирован кратковременный порыв ветра до 30 м/с, что уже считается ураганом», — сказал Е. Тишковец.
Синоптик упомянул и сильные дожди, прошедшие в Москве в ночь с 5 на 6 мая, и отметил, что подобные погодные явления будут повторяться летом в «гораздо более жестком варианте». Но прогнозировать их даты можно только за пять-семь дней, добавил Е. Тишковец.
«Нас ждет летний сезон, который будет чуть теплее, чем положено по норме для средней полосы, поэтому периоды жаркой погоды будут сменяться кратковременными похолоданиями. И никто нас не страхует от ураганов, шквалов ветра, града, ливней и сильных гроз — они однозначно будут», — сказал представитель «Фобоса».
В субботу, 21 апреля, на столичный регион обрушился ураган. В результате разгула стихии, согласно информации Депздрава, двое человек погибли и 16 пострадали. Сообщалось, что службы комплекса городского хозяйства убрали и вывезли на утилизацию 1,2 тыс. поваленных деревьев, ураганом было повреждено около 30 кровель, которые были оперативно восстановлены.
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