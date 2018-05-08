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Семеро иностранных спортсменов отравились в санатории на Иссык-Куле
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Семеро иностранных спортсменов отравились в санатории на Иссык-Куле 

Вести.Ru 51 минуту назад
Это иранец и шестеро представителей Саудовской Аравии. Всего в санатории отравились 18 человек.
13 человек были госпитализированы в Иссык-кульскую областную больницу 7 мая, напоминает РИА Новости. Еще пятеро пострадавших доставлены в лечебное учреждение 8 мая. Их состояние стабильное. По предварительным данным, причиной отравления стала еда. Все взятые у пострадавших пробы отправлены на анализ.
Высокогорное курортное озеро Иссык-Куль находится на высоте свыше 1600 метров над уровнем моря на севере Киргизии. Глубина озера 278 метров. Вода в нем солоноватая, минерализованная и обладает целебными свойствами. Лучшее время для отдыха на Иссык-Куле с июля до сентября.
Озеро Иссык-Куль протянулось с запада на восток 182 километра, а с юга на север около 60 километров. Ежегодно на Иссык-Куль приезжают около полутора миллионов туристов из разных стран.
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