Губернатор Гавайев попросил помощи

Губернатор штата Гавайи Дэвид Иге объявил район Пуна зоной стихийного бедствия в связи с последствиями извержения вулкана Килауэа в восточной части острова Гавайи. Об этом сообщило в среду агентство по чрезвычайным ситуациям этого штата.

"Сегодня губернатор Дэвид Иге объявляет чрезвычайную ситуацию в геотермальной зоне Пуны. Президенту США направляется запрос о выделении помощи острову Гавайи в связи со стихийным бедствием", — уточнило ведомство на своей странице в Twitter.

Как пояснил сам губернатор во время пресс-конференции, помощь федерального правительства "может понадобиться для эвакуации жителей с помощью вертолетов, которых у Гавайев в достаточном количестве в наличии нет". Кроме того, поддержка необходима, чтобы свести к минимуму ущерб экономике острова и скорейшим образом ликвидировать последствия извержения. Пресс-конференция транслировалась в Facebook губернатора.

Геологическая служба США предупредила, что в течение ближайших недель может произойти очередное извержение Килауэа. Как отмечалось, зафиксированное стабильное снижение уровня лавы в кратере вулкана повысило вероятность "потенциальных извержений, сопровождающихся взрывами, в течение ближайших недель". В среду был зафиксирован мощный выброс пепла из жерла вулкана.

Всего свои дома покинули около 2 тыс. человек. Потоки лавы уже привели к разрушению более 35 домов и построек в регионе. Жертв, по имеющимся данным, в результате удара стихии нет.

Извержение вулкана Килауэа произошло 3 мая и сопровождалось землетрясением магнитудой 6,9. Эпицентр подземных толчков находился в 25,5 км к юго-западу от особой зоны Хавайиан-Пэрадайс-Парк (округ Пуна) с населением чуть более 11 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине около 5 км.