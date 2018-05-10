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Губернатор Гавайев попросил помощи
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Губернатор Гавайев попросил помощи 

ТАСС
Фото: EPA
Губернатор штата Гавайи Дэвид Иге объявил район Пуна зоной стихийного бедствия в связи с последствиями извержения вулкана Килауэа в восточной части острова Гавайи. Об этом сообщило в среду агентство по чрезвычайным ситуациям этого штата.
"Сегодня губернатор Дэвид Иге объявляет чрезвычайную ситуацию в геотермальной зоне Пуны. Президенту США направляется запрос о выделении помощи острову Гавайи в связи со стихийным бедствием", — уточнило ведомство на своей странице в Twitter.
Как пояснил сам губернатор во время пресс-конференции, помощь федерального правительства "может понадобиться для эвакуации жителей с помощью вертолетов, которых у Гавайев в достаточном количестве в наличии нет". Кроме того, поддержка необходима, чтобы свести к минимуму ущерб экономике острова и скорейшим образом ликвидировать последствия извержения. Пресс-конференция транслировалась в Facebook губернатора.
Геологическая служба США предупредила, что в течение ближайших недель может произойти очередное извержение Килауэа. Как отмечалось, зафиксированное стабильное снижение уровня лавы в кратере вулкана повысило вероятность "потенциальных извержений, сопровождающихся взрывами, в течение ближайших недель". В среду был зафиксирован мощный выброс пепла из жерла вулкана.
Всего свои дома покинули около 2 тыс. человек. Потоки лавы уже привели к разрушению более 35 домов и построек в регионе. Жертв, по имеющимся данным, в результате удара стихии нет.
Извержение вулкана Килауэа произошло 3 мая и сопровождалось землетрясением магнитудой 6,9. Эпицентр подземных толчков находился в 25,5 км к юго-западу от особой зоны Хавайиан-Пэрадайс-Парк (округ Пуна) с населением чуть более 11 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине около 5 км.
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