В Бурятии продолжают бушевать лесные пожары: режим ЧС введен в одном из северных районов

Режим чрезвычайной ситуации из-за сложной лесопожарной обстановки введен на территории Курумканского района на северо-востоке Бурятии , сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства 19 мая "Решение о введении режима ЧС принято в связи с лесным пожаром, который возник из-за неосторожного обращения с огнем, виновник установлен", — говорится в сообщении, которое цитирует

Сильный шквалистый ветер, способствовал резкому распространению огня. Очаг был обнаружен на площади 2 га. На конец суток, площадь, пройденная огнем, составила около 470 га. В пятницу на тушении очага было задействовано более 100 человек и 17 единиц лесопожарной техники.

В ночь на 19 мая на место направлено более 60 пожарных-парашютистов из Хоринского, Улан-Удэнского, Кабанского, Закаменского, Бичурского авиаотделений республики и дополнительная лесопожарная техника.

Всего за прошедшие сутки проводились работы по тушению 13 очагов возгораний в Баргузинском, Еравнинском, Кабанском, Кижингинском, Курумканском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Северо-Байкальском, Тарбагатайском, Хоринском районах Бурятии. Из них 10 очагов ликвидировано, два очага продолжают действовать, и один очаг локализован. Площадь, пройденная огнем за сутки, составила около 520 га.

Всего за сутки на тушении пожаров было задействовано более 330 человек и 64 единицы лесопожарной техники.

На всей территории Республики Бурятия действует особый противопожарный режим.