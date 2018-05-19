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В Бурятии продолжают бушевать лесные пожары: режим ЧС введен в одном из северных районов
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В Бурятии продолжают бушевать лесные пожары: режим ЧС введен в одном из северных районов 

Newsru.com 20 минут назад
Фото: Newsru.com
Режим чрезвычайной ситуации из-за сложной лесопожарной обстановки введен на территории Курумканского района на северо-востоке Бурятии, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства 19 мая  "Решение о введении режима ЧС принято в связи с лесным пожаром, который возник из-за неосторожного обращения с огнем, виновник установлен", — говорится в сообщении, которое цитирует
"Интерфакс"
Сильный шквалистый ветер, способствовал резкому распространению огня. Очаг был обнаружен на площади 2 га. На конец суток, площадь, пройденная огнем, составила около 470 га. В пятницу на тушении очага было задействовано более 100 человек и 17 единиц лесопожарной техники.
В ночь на 19 мая на место направлено более 60 пожарных-парашютистов из Хоринского, Улан-Удэнского, Кабанского, Закаменского, Бичурского авиаотделений республики и дополнительная лесопожарная техника.
Всего за прошедшие сутки проводились работы по тушению 13 очагов возгораний в Баргузинском, Еравнинском, Кабанском, Кижингинском, Курумканском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Северо-Байкальском, Тарбагатайском, Хоринском районах Бурятии. Из них 10 очагов ликвидировано, два очага продолжают действовать, и один очаг локализован. Площадь, пройденная огнем за сутки, составила около 520 га.
Всего за сутки на тушении пожаров было задействовано более 330 человек и 64 единицы лесопожарной техники.
На всей территории Республики Бурятия действует особый противопожарный режим.
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