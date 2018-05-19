Режим ЧС ввели в одном из районов Бурятии из‐за лесного пожара

На территории Курумканского района Бурятии введен режим чрезвычайной ситуации из‐за обширного лесного пожара, сообщает телеканал «360».

Об этом сообщили в пресс‐службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем. При этом виновник возгорания уже установлен, добавили в пресс-службе.

Отмечается, что быстрому распространению пламени способствовал шквалистый ветер. Очаг был обнаружен на площади в два гектара, однако к концу дня возгорание охватило уже 470 гектар. В тушении пожара участвуют более 100 спасателей, а также 17 единиц техники. О пострадавших пока не сообщалось.

В ночь на 19 мая на место ЧС направили более 60 пожарных-парашютистов из Хоринского, Улан-Удэнского, Кабанского, Закаменского, Бичурского авиаотделений республики и дополнительную пожарную технику. В пресс-службе добавили, что для безопасности жителей ближайших населенных пунктов к месту возгорания будут стягиваться дополнительные силы из числа лесной охраны и парашютно-десантной пожарной службы.