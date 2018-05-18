Ещё
Площадь лесных пожаров в Иркутской области и Бурятии сократилась за сутки почти в 20 раз
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Площадь лесных пожаров в Иркутской области и Бурятии сократилась за сутки почти в 20 раз 

ТАСС 18 мая 2018
Фото: ТАСС
ИРКУТСК, 18 мая. /ТАСС/. Основные очаги лесных пожаров устранены в Иркутской области и Бурятии, где на фоне установившейся теплой погоды накануне тушили возгорания на общей площади более 400 га. По данным региональных властей, сейчас по обе стороны Байкала борются с двумя лесными пожарами общей площадью 27 га.
"За минувшие сутки в Иркутской области ликвидированы 11 лесных пожаров, в том числе девять вновь зарегистрированных. Общая площадь этих очагов составляла 241 га, покрытых лесом, и 12 нелесных га. Три возгорания потушено в Заларинском районе, по одному — в Зиминском, Усольском, Иркутском, Братском, Усть-Илимском, Нижнеудинском, Куйтунском и Тулунском районах", — сообщила пресс-служба правительства Иркутской области. В действующем состоянии на текущие сутки перешел один пожар на площади 10 га в Усольском районе.
По данным Республиканского агентства лесного хозяйства, в Бурятии за прошедшие сутки проводились работы по тушению шести очагов возгорания в Баргузинском, Еравнинском, Кабанском, Прибайкальском, Тарбагатайском, Хоринском районах. Из них, по состоянию на утро пятницы, ликвидировано пять очагов. Локализованным остается очаг в Еравнинском районе на площади 17 га.
Всего за сутки на тушении пожаров в двух региона были задействованы около 300 человек, в том числе лесная охрана, пожарные-парашютисты, лесопользователи и добровольцы, а также около 80 единиц лесопожарной техники.
ТАСС: последние новости
Reuters: один из выживших при крушении самолета на Кубе скончался в больнице На Кубе объявлен национальный траур по жертвам авиакатастрофы В Бурятии тушат 10 лесных и пять торфяных пожаров на общей площади около 180 га
Комментарии  Ещё 44 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
До чего договорились Путин и Меркель172
Банки решили порадовать россиян21
«Вторжение в Россию станет кошмаром»474
Россию ждет новая революция147
Скандал у Соловьева: «Крым не потерян для Украины»29
Видео
03:08
Скандал у Соловьева: «Крым не потерян для Украины»
Общество
00:51
Ливни парализовали Москву
Погода Новости Москвы
02:55
Die Welt назвала триумф Путина
Политика В мире
04:42
Кто лишился постов в новом правительстве
Политика Компании
00:32
Boeing приземлился на одном работающем двигателе
Происшествия
10:02
До чего договорились Путин и Меркель
Политика Статьи
03:04
Порошенко озвучил планы на Крымский мост
Украина В мире
00:52
Меркель приехала к Путину и заговорила на русском
Политика
04:55
В Москве загорелся кинотеатр
Происшествия Пожары
11:29
Пицца взлетела в воздух и сняла видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение