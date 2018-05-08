Российский вертолет Ка-52 разбился при проведении планового полета над восточными районами Сирии, оба летчика погибли, сообщает министерство обороны. Тела погибших доставлены на аэродром базирования. Катастрофа произошла при выполнении планового полета над восточными районами Сирии. Причиной крушения, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность. Это уже второй случай гибели российских военных в САР с начала месяца. Утром 3 мая российский истребитель Су-30СМ разбился после взлета с аэродрома Хмеймим, оба пилота погибли.