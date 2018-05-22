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В Якутии три поселка и аэропорт остаются подтопленными
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В Якутии три поселка и сельский аэропорт остаются подтопленными паводком 

РИА Новости
Фото: ГУ МЧС России по Республике Саха
Три поселка на реке Лена в Якутии, а также взлетно-посадочная полоса поселка Зырянка на утро вторника остаются подтопленными паводком, за минувшие сутки от воды освободились два поселка, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
По данным МЧС, за сутки на Лене от воды освободились поселки Хоточчу Хангаласского района и Арбын Намского района. Всего 34 дворовые территории, с населением 172 человека. Все жители вернулись в свои дома, ведутся аварийно-восстановительные работы.
"Всего (на утро вторника) на реке Лена в двух муниципальных районах остается подтопленным три населенных пункта: 145 дворовых территорий, с населением 370 человек … Отселено 172 человека, в том числе 42 ребенка", — говорится в сообщении.
Уточняется, что остаются затопленными поселки Октемцы Хангаласского района, Кальвица и Сангары Кобяйского района.
Отмечается также, что на реке Колыма подтоплена взлетно-посадочная полоса аэропорта поселка Зырянка Верхнеколымского района. Подтопление происходит ежегодно, так как взлетная полоса располагается ниже пойменной части реки Колыма.
Дирекция ФКП "Аэропорты Севера" приняла решение приостановить прием и отправку самолетов Ан-24 и Ан-26 в Зырянке. Посадка и прием вертолетов ведется. Светосигнальные устройства и техническое оборудование взлетной полосы демонтировано.
Отмечается, что на остальных реках обстановка благоприятная. Угрозы подтопления в ближайшие двое суток не прогнозируется.
Ранее сообщалось, что в Якутии паводком было подтоплено около 30 поселков с населением более трех тысяч человек. Ущерб превысил 300 миллионов рублей. В Якутии веден режим ЧС федерального уровня.
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