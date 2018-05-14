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В Якутии начали подсчет ущерба от паводка
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В Якутии в пострадавшем от паводка районе начали подсчет ущерба 

РИА Новости
Фото: ГУ МЧС России по Республике Саха
Департамент по водным отношениям Якутии и исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в регионе приступили к подсчету ущерба в пострадавшем от весеннего паводка Амгинском районе, сообщается на сайте правительства республики в понедельник.
Ранее сообщалось, что из-за резкого подъема воды в реке Амга на минувшей неделе в Амгинском районе были подтоплены более 170 домов, отселены более 700 человек. В районе объявлен режим ЧС. Сейчас уровень воды в Амге стабилизировался. Однако в Усть-Майском районе рекой Алдан подтоплены более 280 домов в трех населенных пунктах. Под угрозой подтопления еще несколько поселков в Чурапчинском и Таттинском районе.
"По предварительным подсчетам, в единовременной помощи по утрате имущества первой необходимости в Амгинском улусе нуждаются 522 человека. В Усть-Майский улус также будут направлены специалисты по подсчету ущерба для оказания материальной помощи", — приводятся на сайте слова министра охраны природы Якутии Сахамина Афанасьева.
Глава Якутии Егор Борисов на совещании республиканской правительственной комиссии по ликвидации ЧС поручил чиновникам подходить к проблемам пострадавших людей не формально, а вникать в суть каждого обращения. В частности, если человек проживал в доме, но не был прописан, или в зону подтопления попал новый дом, документы на который еще не оформлены.
Как сообщается на сайте, глава республики поручил пересмотреть положения по оценке имущества пострадавших. "Никто не должен остаться без помощи", — подчеркнул Борисов.
Ранее министр сельского хозяйства и продовольственной политики республики Александр Атласов сообщал, что предварительный ущерб от паводка в Амгинском районе превысил 11 миллионов рублей. До 16 мая сельхозпроизводителям района, понесшим убытки, будет перечислено более 114 миллионов рублей. Личные подсобные и крестьянские хозяйства в селе Амга дополнительно обеспечены необходимым объемом кормов для скота и лошадей.
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