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В Якутии два подтопленных села освободились от воды
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В Якутии два подтопленных села освободились от воды 

РИА Новости 14 мая 2018
Фото: ГУ МЧС России по Республике Саха
Два села на реке Амга в Якутии остаются подтопленными в результате паводка, из еще двух за сутки вода ушла, сообщает республиканский главк МЧС РФ.
"Ледоход на реке Амга вышел в устье. В ближайшие сутки ожидается постепенное снижение уровней воды с дальнейшим освобождением домов и дворовых территорий Таттинского района. На реке Амга остается подтопленными два населенных пункта — Харбалах и Чимнайы Таттинского района: 216 дворовых территорий, в которых проживает 489 человек, из них 110 детей, из них 42 жилых дома, в которых проживает 126 человек, в том числе 37 детей", — говорится в сообщении.
За сутки от воды освободились Мырыла Чурапчинского района и Дайа-Амга Таттинского района, 79 дворовых территорий, 50 жилых домов.
Ранее сообщалось, что в Якутии несколько рек вышли из берегов из-за ледохода. Было подтоплено свыше 10 населенных пунктов. Часть их уже освободилась от воды. Под угрозой подтопления в Якутии еще шесть-семь поселков. Объявлен режим ЧС федерального уровня.
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