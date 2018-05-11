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В Якутии более 170 домов подтопило паводком
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В Якутии более 170 домов подтопило паводком 

РИА Новости
Фото: ГУ МЧС России по Республике Саха
Количество подтопленных паводком домов в Амгинском районе Якутии увеличилось за сутки со 150 до 171, из зоны затопления отселены более 700 человек, сообщает правительство республики в пятницу.
Ранее сообщалось, что из-за ледохода на реке Амгу произошел резкий подъем воды. В четверг в поселке Амга были подтоплены 241 двор, 150 жилых домов и шесть социально-значимых объектов. Кроме Амги были подтоплены четыре дома и 13 дворов в Ефремово, а также несколько участков дорог. Глава Якутии Егор Борисов в четверг вылетел в Амгу для встречи с пострадавшими от наводнения.
"Всего на территории Амгинского района подтоплено 256 дворовых территорий, 171 жилой дом в четырех населенных пунктах. Заблаговременно отселено 734 человека, в том числе около 300 детей. Они размещены по родственникам, более 20 человек находятся в эвакопунктах", — сообщается на сайте правительства.
Отмечается, что существует угроза подтопления рекой Амга нескольких населенных пунктов в Амгинском, Чурапчинском и Таттинском районах. В Амгинском районе ранее был объявлен режим ЧС, в Чурапчинском и Таттинском — режим повышенной готовности. Жителей предупреждают о необходимости принять меры по спасению скота и имущества, ведется круглосуточный мониторинг уровня воды.
По данным правительства, на реке Амга активная фаза ледохода проходит на территории Амгинского и Чурапчинского районов. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 10 километрах ниже села Мындагай Чурапчинского района, уровень воды составляет 1217 сантиметров при критическом 1350 сантиметров. Верхняя кромка — в районе поселка Амга, уровень воды здесь составляет 1065 сантиметров при критическом 925 сантиметров.
Протяженность ледохода составляет 167 километров. За сутки лед продвинулся на 10 километров.
Сообщается также, что в пятницу рабочая группа во главе с председателем правительства Якутии Евгением Чекиным совершит облет территорий Амгинского, Таттинского и Чурапчинского улусов. Они осмотрят затороопасные участки. В селе Мындагай Чурапчинского улуса состоится встреча с жителями, а в селе Харбалах Таттинского улуса Чекин проведет совещание по вопросам безопасного пропуска паводковых вод.
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